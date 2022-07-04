The Mirror: "безумный" план Джонсона может нарушить антироссийские планы НАТО

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннатт обвинил премьер-министра страны Бориса Джонсона в "безумии" из-за планов, которые могут сорвать замысел НАТО как в отношении расширения альянса, так и "антироссийских" мер.

Как подчеркнул экс-начальник генштаба, Джонсон намерен сократить численность британской армии почти на 10 тысяч, однако несвоевременность этого решения "подкосит" планы Североатлантического альянса усилить свои позиции на фоне "российской агрессии".

"Сокращение численности войск с 82 000 до всего лишь 72 500 приведёт к неустойчивому давлению на то, что осталось от сил", — пояснил экс-военный в беседе с The Mirror. — Честно говоря, это безумие, потому что, если у НАТО будет 300 000 военнослужащих высокой готовности, мы должны сыграть в этом свою роль, и дальнейшее сокращение нашей армии просто не имеет никакого смысла".

По мнению экс-начальника генштаба, британское правительство должно сконцентрироваться на увеличении военных ресурсов, в том числе и финансировании армии, а не "разгонять" состав.