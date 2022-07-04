Риттер: Литва — маленький шпиц, который хочет подраться с ротвеллером Россией

Инициатива властей Литвы организовать блокаду Калининграда может привести к чрезвычайно серьёзным последствиям, считает ветеран разведки США Скотт Риттер.

Ранее эксперт предупреждал, что европейские страны не встанут на защиту Прибалтики в случае полноценного конфликта, так как это может спровоцировать ядерную войну. Тем не менее, Литва довольна легкомысленно относится к российскому эксклаву.

"Калининград — это не игрушка! Калининград — это настоящая Россия", — отметил Риттер.

Его словам, Кремль может принять решение о силовом снятии блокады, и тогда Прибалтике не поздоровится, так как силы окажутся совершенно не равны.

"Литовцы, как маленький померанский шпиц, который хочет подраться с ротвеллером", — привёл сравнения аналитик.

Командования Североатлантического альянса уже было вынуждено признать, что у НАТО не хватит сил для войны с Россией. Риттер уверен, боеприпасов у военного блока только на десять дней, а "потом русские по вам просто прокатятся".