Володин: базы НАТО поставят под удар жителей городов Финляндии и Швеции

Размещение военных баз Североатлантического альянса не создаст надёжную защиту для Финляндии и Швеции. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, базы НАТО лишь поставят под удар жителей этих стран. Он напомнил, что недавно мэр Лаппеенранты в Финляндии Киммо Ярву выступил с инициативой разместить военные объекты альянса на территории города. Володин назвал ошибочной уверенность в том, что эти базы помогут обеспечить безопасность.

Как пояснил политик, в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника.

"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее турецкий аналитик Сернур Яссыкая заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО позволит альянсу фактически окружить Калининград. В таком случае, указал эксперт, России придётся пойти на ответные меры.