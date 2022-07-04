Размещение военных баз Североатлантического альянса не создаст надёжную защиту для Финляндии и Швеции. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, базы НАТО лишь поставят под удар жителей этих стран. Он напомнил, что недавно мэр Лаппеенранты в Финляндии Киммо Ярву выступил с инициативой разместить военные объекты альянса на территории города. Володин назвал ошибочной уверенность в том, что эти базы помогут обеспечить безопасность.
Как пояснил политик, в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника.
"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", — подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее турецкий аналитик Сернур Яссыкая заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО позволит альянсу фактически окружить Калининград. В таком случае, указал эксперт, России придётся пойти на ответные меры.
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