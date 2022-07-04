Журналист Куксенкова: в Киеве борщ готовят на три с минусом — будем учить

Журналист Первого канала Ирина Куксенкова вернулась в Донецк после трёхмесячного курса реабилитации и лечения. Военкор поделилась своими впечатлениями и оценила уровень мастерства украинских кулинаров.

По её словам, в столице ДНР очень мало машин и людей на улицах, по-прежнему проблемы с водой, а ПВО работает хорошо, но слишком часто.

Также репортёр сравнила донецкую кухню с киевской, порассуждав о качестве борща и котлет. Она сослалась на мнение своих друзей и коллег, многие из которых уверяли, что в Киеве борщ готовят "на троечку с минусом". А один из коллег отметил, что в Киеве не умеют готовить и, казалось бы, свое коронное блюдо — котлету по-киевски. Там её как-то подали без ножки.

Однако в Донецке, по словам Куксенковой, всё намного лучше — борщ вкуснее, а котлету, которую теперь называют котлетой по-старорусски, приносят с ножкой.

"В общем, Киев, конечно, мать городов русских, но — мать, которая не умеет готовить. Будем учить значит, пришлём Повара", — заключила военкор.