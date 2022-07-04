Aydınlık: в Турции развёрнута масштабная кампания по выходу страны из НАТО

В крупных городах Турции представители партии Vatan ("Родина") развернули масштабную кампанию по выходу страны из состава Североатлантического альянса. Об этом пишет Aydınlık.

По информации издания, партия предлагает правительству покинуть НАТО, так как "политика против альянса" важна для дальнейшего экономического развития Турции.

Представители политического объединения выступают за тесную связь Анкары с евразийским пространством. Они считают, что Турция должна признать воссоединение Крыма с РФ.

"Кампанию "Выйдем из НАТО!", развёрнутую партией Vatan по всей стране, встречают с интересом все слои общества", — отмечается в материале.

Как подчёркивает Aydınlık, представители партии разместили в крупных городах и районах Турции столы с листовками, на которых местные жители могут оставить подпись в знак поддержки акции. При этом в статье указано, что граждане Турции активно выступают за инициативу Vatan.