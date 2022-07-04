Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Риттер: Литва — маленький шпиц, который хочет подраться с ротвеллером Россией
"РВ": на уничтожение 40 бандеровцев Киев ответил постановочным роликом
Володин: базы НАТО поставят под удар жителей городов Финляндии и Швеции
Анпилогов: к августу ВСУ отбросят на восток Днепропетровской области
Михеев: ВСУ действительно в плохом положении, если Киев признаёт большие потери
NYT: конечная стратегия РФ в ДНР — "котёл" вокруг Славянска и Краматорска
ВС РФ поразили цели в Харькове и Днепропетровске ударами ракет ОТРК "Искандер"
Журналист Куксенкова: в Киеве борщ готовят на три с минусом — будем учить
MP: беженцы в Польше представляют опасность — у пьяных украинок забирают детей

Aydınlık: в Турции развёрнута масштабная кампания по выходу страны из НАТО

Мир

В крупных городах Турции представители партии Vatan ("Родина") развернули масштабную кампанию по выходу страны из состава Североатлантического альянса. Об этом пишет Aydınlık.

Aydınlık: в Турции развёрнута масштабная кампания по выходу страны из НАТО

По информации издания, партия предлагает правительству покинуть НАТО, так как "политика против альянса" важна для дальнейшего экономического развития Турции.

Представители политического объединения выступают за тесную связь Анкары с евразийским пространством. Они считают, что Турция должна признать воссоединение Крыма с РФ.

"Кампанию "Выйдем из НАТО!", развёрнутую партией Vatan по всей стране, встречают с интересом все слои общества", — отмечается в материале.

Как подчёркивает Aydınlık, представители партии разместили в крупных городах и районах Турции столы с листовками, на которых местные жители могут оставить подпись в знак поддержки акции. При этом в статье указано, что граждане Турции активно выступают за инициативу Vatan.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
Силовые структуры
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Любовь Степушова Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Силовые структуры
Леонков: отступление ВСУ привело в бешенство Зеленского
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове
Командование "Юг" ВСУ заявило, что Су-24 ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный
Силовые структуры
Командование "Юг" ВСУ заявило, что Су-24 ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный
Последние материалы
Володин: базы НАТО поставят под удар жителей городов Финляндии и Швеции
Анпилогов: к августу ВСУ отбросят на восток Днепропетровской области
Канистры для топлива: алюминиевые, стальные, пластиковые
Михеев: ВСУ действительно в плохом положении, если Киев признаёт большие потери
NYT: конечная стратегия РФ в ДНР — "котёл" вокруг Славянска и Краматорска
ВС РФ поразили цели в Харькове и Днепропетровске ударами ракет ОТРК "Искандер"
Журналист Куксенкова: в Киеве борщ готовят на три с минусом — будем учить
Потеют стёкла в автомобиле: одна из причин — протекание радиатора печки
MP: беженцы в Польше представляют опасность — у пьяных украинок забирают детей
Киев получил от Словакии вертолёты Ми-17, на очереди танки и самолёты МиГ-29
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников