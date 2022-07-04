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Украинцам блокируют банковские карты за телефонные звонки из России

Мир

Жительница Украины пожаловалась в соцсетях, что ей была заблокирована карта ПриватБанка после телефонного звонка от родственников из России.

Украинцам блокируют банковские карты за телефонные звонки из России

После того, как киевский режим национализировал ПриватБанк, его вкладчики столкнулись с множеством трудностей. По словам женщины, у неё с карты каждый месяц принудительно списывается платёж на поддержку ВСУ. Банкоматы отказываются обслуживать, если выбрать русский язык интерфейса.

"Потом стали блокировать за переводы с территорий, которые рядом с границами Луганска и Донецка", — возмущается украинка.

Последней каплей, по её словам, стала блокировка банковской карты. Как ей объяснили в техподдержке, таким образом служба безопасности финансового учреждения отреагировала на звонок от родственников из России, так как телефонный номер был привязан к карте.

"В Европе так со своими гражданами не поступают! Горите в аду всем кабинетом министров!" — пишет женщина.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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