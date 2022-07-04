Жительница Украины пожаловалась в соцсетях, что ей была заблокирована карта ПриватБанка после телефонного звонка от родственников из России.
После того, как киевский режим национализировал ПриватБанк, его вкладчики столкнулись с множеством трудностей. По словам женщины, у неё с карты каждый месяц принудительно списывается платёж на поддержку ВСУ. Банкоматы отказываются обслуживать, если выбрать русский язык интерфейса.
"Потом стали блокировать за переводы с территорий, которые рядом с границами Луганска и Донецка", — возмущается украинка.
Последней каплей, по её словам, стала блокировка банковской карты. Как ей объяснили в техподдержке, таким образом служба безопасности финансового учреждения отреагировала на звонок от родственников из России, так как телефонный номер был привязан к карте.
"В Европе так со своими гражданами не поступают! Горите в аду всем кабинетом министров!" — пишет женщина.
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