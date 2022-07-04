Украинцам блокируют банковские карты за телефонные звонки из России

Жительница Украины пожаловалась в соцсетях, что ей была заблокирована карта ПриватБанка после телефонного звонка от родственников из России.

После того, как киевский режим национализировал ПриватБанк, его вкладчики столкнулись с множеством трудностей. По словам женщины, у неё с карты каждый месяц принудительно списывается платёж на поддержку ВСУ. Банкоматы отказываются обслуживать, если выбрать русский язык интерфейса.

"Потом стали блокировать за переводы с территорий, которые рядом с границами Луганска и Донецка", — возмущается украинка.

Последней каплей, по её словам, стала блокировка банковской карты. Как ей объяснили в техподдержке, таким образом служба безопасности финансового учреждения отреагировала на звонок от родственников из России, так как телефонный номер был привязан к карте.

"В Европе так со своими гражданами не поступают! Горите в аду всем кабинетом министров!" — пишет женщина.