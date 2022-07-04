На фоне дефицита автомобильного топлива на Украине Киев будет всячески стимулировать граждан приобретать электрокары, заявил премьер Денис Шмыгаль.
Глава правительства обратился к украинцам с просьбой переходить на электротранспорт. Он более экологичен, а проблем с электричеством в стране нет, в отличие от бензина. Основные нефтезаводы Украины были уничтожены высокоточным оружием, так как топливо с них поступало для нужд ВСУ.
"Электромобили — это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", — передают слова Шмыгаля украинские СМИ.
Для стимулирования спроса в Киеве принято решение отменить все таможенные пошлины и налоговые платежи на бестопливные автомобили.
В комментариях к новости украинцы отметили, что электрокары намного дороже обычных машин, а потому доступны лишь обеспеченным людям.
"Нет хлеба — ешьте пирожные", — вспомнили они легендарную фразу, приписываемую Марии-Антунетте.
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