Шмыгаль: если украинцам не хватает бензина, пусть покупают электромобили

На фоне дефицита автомобильного топлива на Украине Киев будет всячески стимулировать граждан приобретать электрокары, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Глава правительства обратился к украинцам с просьбой переходить на электротранспорт. Он более экологичен, а проблем с электричеством в стране нет, в отличие от бензина. Основные нефтезаводы Украины были уничтожены высокоточным оружием, так как топливо с них поступало для нужд ВСУ.

"Электромобили — это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", — передают слова Шмыгаля украинские СМИ.

Для стимулирования спроса в Киеве принято решение отменить все таможенные пошлины и налоговые платежи на бестопливные автомобили.

В комментариях к новости украинцы отметили, что электрокары намного дороже обычных машин, а потому доступны лишь обеспеченным людям.

"Нет хлеба — ешьте пирожные", — вспомнили они легендарную фразу, приписываемую Марии-Антунетте.