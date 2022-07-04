Президент России Владимир Путин не упустит возможности, чтобы "навредить" лидеру США Джо Байдену в ходе промежуточных выборов, заявили американские аналитики. По их мнению, Москва может "ударить" по самой больной теме в стране — экономике.
Как подчеркнули аналитики, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в США не нужно много усилий из-за финансового кризиса.
"Всё, что Путин может сделать, чтобы посеять сомнения в умах американцев относительно моральной необходимости, экономических издержек и практических последствий нашей поддержки суверенитета Украины, он, безусловно, предпримет", — заявил вице-ректор по академическим и международным вопросам Колледжа Уильяма в Вирджинии Стивен Хенсон Newsweek.
Кроме того, по мнению Хенсона, кроме того, Россия может начать кибератаки, которые уже якобы применяли в ходе предыдущих президентских выборов.
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По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.