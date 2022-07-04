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В США раскритиковали рассмеявшуюся Харрис из-за вопроса про цены на бензин

Мир

Зрители американских телеканалов раскритиковали вице-президента США Камалу Харрис за смех в ответ на вопрос о топливном кризисе. Политик откровенно рассмеялась, когда речь зашла о ценах на бензин в стране.

В США раскритиковали рассмеявшуюся Харрис из-за вопроса про цены на бензин

В эфире телеканала Fox Харрис комментировала инфляционные показатели и высокие цены на бензин. Говоря о топливном кризисе, политик откровенно рассмеялась, чем вызвала недовольство американцев.

"Джо: "Нет никого глупее меня!". Камала: "Подержи мои наколенники! Хи-хи", — сыронизировал пользователь Mcl Black под публикацией Fox.

"Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая", — добавил Bob S.

Некоторые комментаторы не так "благосклонно" отнеслись к смеху Харрис и отметили, что в США грядут промежуточные выборы.

"Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придётся платить по пять долларов за галлон", — резюмировал sptrader.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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