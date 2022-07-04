WP: ВС США на Ближнем Востоке сталкиваются с провокациями со стороны РФ и Ирана

Американские власти считают, что вооружённые силы страны на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются с всё более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана, и испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий, сообщает Washington Post со ссылкой на собеседников в администрации США.

По данным собеседников агентства, в июне американские власти зафиксировали несколько случаев, которые представители Минобороны США охарактеризовали как "провокационные, эскалационные" либо "небезопасные и непрофессиональные" действия со стороны России и Ирана в регионе.

Речь идёт о случаях, когда российские военные самолёты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, не предусмотренных механизмом деконфликтинга между двумя странами.

Также упоминается авиаудар по лагерю поддерживаемых США вооружённых формирований в окрестностях военной базы Ат-Танф. Военные США были уведомлены о нем российской стороной примерно за 35 минут. Несмотря на то, что никто из личного состава американских вооружённых сил не пострадал, Пентагон видит в подобном поведении Москвы "попытки укрепить доминирование в регионе, рассчитывая на то, что США не дадут военного ответа".

К аналогичным действиям, по данным Washington Post, прибегают и Иран и "поддерживаемые им силы".

Ранее сирийские бойцы отряда специального назначения заблокировали колонну армии США. Пять американских бронемашин MRAP и один пикап сопровождения Сирийских демократических сил были зафиксированы в районе населённого пункта Мансеф. Однако бойцы спецназа заставили колонну ВС США вернуться на военную базу Телль-Байдар.