В Турции задержали корабль под российским флагом "Жибек Жолы", который якобы вёз "украденную" пшеницу из Бердянска, заявил украинский посол в Анкаре Василий Бондарь. По его словам, судьба судна будет решена сегодня, 4 июля.
Как подчеркнул представитель Киева, в посольстве Украины рассчитывают, что на корабль, который находится вблизи порта Карасу, и груз будет наложен арест.
"Мы полностью сотрудничаем. Судно в настоящее время стоит у входа в порт", — заявил Бондарь в беседе с Reuters.
Согласно информации, Турция же не приняла конкретных решений в отношении корабля. Судно прибыло в порт 1 июля, но не смогло войти в акваторию из-за отсутствия разрешений.
"В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тыс. тонн зерна", — рассказал источник в порту Карасу ТАСС.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Киев потребовал задержать корабль под российским флагом в Турции и обвинил Россию в краже украинского зерна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.