Посол Украины: Турция задержала судно РФ с "краденым" из Бердянска зерном

В Турции задержали корабль под российским флагом "Жибек Жолы", который якобы вёз "украденную" пшеницу из Бердянска, заявил украинский посол в Анкаре Василий Бондарь. По его словам, судьба судна будет решена сегодня, 4 июля.

Как подчеркнул представитель Киева, в посольстве Украины рассчитывают, что на корабль, который находится вблизи порта Карасу, и груз будет наложен арест.

"Мы полностью сотрудничаем. Судно в настоящее время стоит у входа в порт", — заявил Бондарь в беседе с Reuters.

Согласно информации, Турция же не приняла конкретных решений в отношении корабля. Судно прибыло в порт 1 июля, но не смогло войти в акваторию из-за отсутствия разрешений.

"В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тыс. тонн зерна", — рассказал источник в порту Карасу ТАСС.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Киев потребовал задержать корабль под российским флагом в Турции и обвинил Россию в краже украинского зерна.