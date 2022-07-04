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"Денег мы не заплатим": ЕС шантажирует Польшу

Мир

Отказ Европейского союза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Варшавой по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжёлым" ударом для польских властей, сообщает Die Welt.

"Денег мы не заплатим": ЕС шантажирует Польшу

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в ответ на запрос депутата Европарламента назвала принятый Польшей закон "несоответствующим" позиции Евросоюза. В результате Варшаве придётся вновь пересмотреть положения своего законодательства. В противном случае Юрова пригрозила: "денег мы не заплатим".

По данным издания, ранее представители ЕК в ходе разбирательства в Европейском суде дали понять, что условия для выплаты Польше средств из европейского восстановительного фонда не были выполнены.

"Это тяжёлый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого ещё в июне никто не ожидал", — пишет Die Welt.

Так, после визита в Варшаву председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что Польша в итоге все же получит 35 миллиардов евро из "ковидного" фонда ЕС, в которых сильно нуждалась. По данным польских властей, инфляция в мае составила 13,9 процента — один из самых высоких показателей в Европе. Помимо этого, страна приняла около четырёх миллионов беженцев с Украины, что также стало для неё большой нагрузкой.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику.

Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что, помогая Украине в спецоперации, страна защищает свои интересы. Кроме того, польский политик подчеркнул, что страна не намерена отступать от своих требований к Германии.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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