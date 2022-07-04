Трасс: Лондон работает над передачей замороженных активов РФ Украине

Власти Великобритании намерены передать замороженные российские активы в пользу Украины, заявила глава МИД королевства Лиз Трасс. По её словам, сейчас в Лондоне прорабатывают механизм, который позволит это сделать.

Как подчеркнула Трасс, в Канаде подобный закон уже приняли.

"Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определённо поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса", — заявила Трасс на брифинге.

По словам главы МИД, вероятно, для реализации "плана" по передаче замороженных активов России в пользу Украины, правительству придётся разработать и принять новый закон. Так как действующие юридические механизмы не позволяют подобные процедуры.