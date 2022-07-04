France-Presse: премьер Австралии пообещал передать Киеву 20 броневиков Bushmaste

Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить украинским властям 14 бронетранспортёров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников, сообщает France-Presse.

"Премьер-министр уточнил, что Австралия предоставит дополнительное военное оборудование, запрошенное Украиной, включая 14 бронетранспортёров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников", — написало агентство.

В конце июня стало известно, что Австралия передала Украине первые четыре бронетранспортёра M113AS4, в общей сложности планируется поставить 14 таких машин для ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.