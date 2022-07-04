Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить украинским властям 14 бронетранспортёров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников, сообщает France-Presse.
"Премьер-министр уточнил, что Австралия предоставит дополнительное военное оборудование, запрошенное Украиной, включая 14 бронетранспортёров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников", — написало агентство.
В конце июня стало известно, что Австралия передала Украине первые четыре бронетранспортёра M113AS4, в общей сложности планируется поставить 14 таких машин для ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.
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