Ещё одна туристка погибла после нападения акулы в Египте

При нападении акулы в Египте погибла ещё одна туристка. Речь идёт о румынской гражданки, на которую напала акула во время отдыха в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Румынии.

1 июля в генконсульстве России в Хургаде сообщили, что акула откусила руку и ногу туристке в море в районе Сахль Хашиш. При этом женщина не является россиянкой. Позднее стало известно, что акула напала на туристку из Австрии, она скончалась.

3 июля египетские власти сообщили, что число жертв нападения акулы в Хургаде выросло до двух. Специалисты собирают информацию, чтобы понять причины поведения хищника.

По данным генконсульства РФ, оба смертельных случая произошли 1 июля, а 3 июля акула снова была замечена у пляжа в Хургаде.

Напомним, большинство россиян, которым посчастливится побывать в отпуске этим летом, предпочтут приобретать патриотический загар на курортах нашей необъятной Родины или на собственных дачах.