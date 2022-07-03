JP: Палестина намерена потребовать у Байдена финансовую помощь

Руководство Палестины намерено потребовать от президента США Джо Байдена финансовую помощь, а также выдвинуть ещё ряд условий во время его визита в регион. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, всего у палестинского руководства будет пять требований. Наиболее важным оно называет "восстановление политического горизонта" между Израилем и Палестиной, то есть возобновление переговорного процесса.

Кроме того, как отмечает JP, речь должна пойти об открытии американского консульства в Иерусалиме, исключении Организации освобождения Палестины из списка террористических, а также оказании Вашингтоном давления на Израиль, чтобы остановить "эскалацию против палестинцев".

Помимо этого, палестинское руководство собирается потребовать у Байдена восстановления финансовой помощи со стороны США и надеется, что американский президент "как можно скорее" организует встречу главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Визит Байдена на Ближний Восток запланирован на текущий месяц. В его рамках американский лидер намерен посетить Израиль, Палестину и другие страны.