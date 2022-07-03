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МИД Украины: агентство France Presse "стало жертвой российской пропаганды"

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Киев обвинил французское информагентство Agence France Presse в том, что оно описывает ситуацию на Украине как "внутренний конфликт". Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Поводом для критики стало сообщение французского агентства об окружении российской армией совместно с силами народной милиции ЛНР города Лисичанск. AFP описало это событие фразой: "украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск".

Николенко назвал этот факт "вопиющим" и обвинил агентство в том, что оно попало под влияние Москвы.

"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию "украинскими сепаратистами", представляя всё как внутренний конфликт. Кремль ликует", — заявил представитель МИД Украины.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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