Киев обвинил французское информагентство Agence France Presse в том, что оно описывает ситуацию на Украине как "внутренний конфликт". Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.
Поводом для критики стало сообщение французского агентства об окружении российской армией совместно с силами народной милиции ЛНР города Лисичанск. AFP описало это событие фразой: "украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск".
Николенко назвал этот факт "вопиющим" и обвинил агентство в том, что оно попало под влияние Москвы.
"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию "украинскими сепаратистами", представляя всё как внутренний конфликт. Кремль ликует", — заявил представитель МИД Украины.
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