В Финляндии рассматривается вопрос размещения военной базы НАТО в Южной Карелии. С таким предложением выступил мэр города Лаппеенранта Киммо Ярву, сообщает Yle.
"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят", — сказал Ярву.
Он уточнил, что с руководством финской армии этот вопрос пока не обсуждался.
Южная Карелия — область Финляндии, граничащая с Россией.
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