Финны намерены разместить базу НАТО в Южной Карелии

В Финляндии рассматривается вопрос размещения военной базы НАТО в Южной Карелии. С таким предложением выступил мэр города Лаппеенранта Киммо Ярву, сообщает Yle.

"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят", — сказал Ярву.

Он уточнил, что с руководством финской армии этот вопрос пока не обсуждался.

Южная Карелия — область Финляндии, граничащая с Россией.