Лукашенко: ВС Белоруссии нацелили ракеты на центры принятия решений в Киеве и ЕС

Президент Белоруссии Лукашенко заверил, что армия республики не участвует в украинском конфликте, но будет жёстко пресекать любую попытку агрессии.

В День Республики Александр Лукашенко выступил с речью, в которой напомнил, что многие белорусы уже пострадали от действий украинских националистов. Весной украинцы за границей захватили более 70 белорусских дальнобойщиков, отобрав их автомобили, а накануне с территории Украины была попытка нанесения удара по военным объектам в Белоруссии.

"Не трогайте государство (Белоруссию. — Прим. ред.), не трогайте белорусский народ", — предупредил Лукашенко.

Глава Белоруссии заявил, что отдал приказ Вооруженным силам "взять под прицел" центры принятия решений "в ваших столицах". Он уточнил, что знает о плане Запада нанести руками киевского режима удар по мозырскому НПЗ, аэродрому в Лунинце и Бресту.

"Ответ будет мгновенный. Чем ответить, у нас есть", — резюмировал Лукашенко.