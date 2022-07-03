19FortyFive: генералы США ошиблись в отношении Украины

С начала спецоперации американские военные утверждали, что накаченная Западом и Евросоюзом Украина быстро победит и Россия останется в изоляции, заявил аналитик Дэниел Дэвис. Однако, по мнению обозревателя, генералам США стоит снять розовые очки.

Как подчеркнул Дэвис, спустя несколько месяцев, российская сторона успешно и планомерно продвигается вперёд, тогда как американские власти и военные убеждали общественность в обратном.

"Такие необоснованные утверждения привели политиков и американскую общественность к необоснованному убеждению, что мы должны продолжать поощрять Украину продолжать борьбу с Россией. Официальная политика США заключалась в том, чтобы предоставить Киеву существенное вооружение для самообороны и подавляющую эмоциональную поддержку", — написал аналитик в статье для 19FortyFive.

По словам Дэвиса, до сих пор американские военные не хотят признать, что все силы, которые были брошены на "спасение" Украины, оказались тщетны. Как подчеркнул аналитик, если Киев продолжит отказываться от переговоров с Москвой под давлением запада, то поражения Незалежной в СВО не избежать.