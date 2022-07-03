Конфликт вокруг Украины поделили Североатлантический альянс на три стороны. По мнению британских аналитиков, теперь НАТО расколото на "ястребов", "голубей" и "страусов".
Так, по мнению аналитиков, "ястребы" — это страны, которые не только выступают за победу Киева в спецоперации на Украине, но и призывают вернуть Крым, а также "побольнее ударить" российскую сторону.
"Хотят нанести России настолько сильный удар, чтобы она в будущем не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей", — характеризуют аналитики The Sunday Times "ястребов".
К "странам-голубям", по мнению британских обозревателей, относятся те государства, которые хотят завершить конфликт путём мирного урегулирования. В том числе и готовы смириться с независимым статусом Донбасса.
"Страусами" же авторы назвали страны, которые "не обращают внимания" на внешнеполитические конфликты и концентрируются на внутренних проблемах своей страны.
Примечательно, что авторы не уточнили, список стран и какой "категории" они их отнесли.
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Внутри боевой машины бойцы ВСУ отмечают каждую уничтоженную российскую цель "звездой".