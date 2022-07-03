The Sunday Times: Украина разделила НАТО на "ястребов", "голубей" и "страусов"

Конфликт вокруг Украины поделили Североатлантический альянс на три стороны. По мнению британских аналитиков, теперь НАТО расколото на "ястребов", "голубей" и "страусов".

Так, по мнению аналитиков, "ястребы" — это страны, которые не только выступают за победу Киева в спецоперации на Украине, но и призывают вернуть Крым, а также "побольнее ударить" российскую сторону.

"Хотят нанести России настолько сильный удар, чтобы она в будущем не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей", — характеризуют аналитики The Sunday Times "ястребов".

К "странам-голубям", по мнению британских обозревателей, относятся те государства, которые хотят завершить конфликт путём мирного урегулирования. В том числе и готовы смириться с независимым статусом Донбасса.

"Страусами" же авторы назвали страны, которые "не обращают внимания" на внешнеполитические конфликты и концентрируются на внутренних проблемах своей страны.

Примечательно, что авторы не уточнили, список стран и какой "категории" они их отнесли.