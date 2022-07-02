Алёхин заявил, что ВС РФ проламывает оборону ВСУ с трёх направлений

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил, что ВС РФ проламывает оборону ВСУ с трёх направлений.

По словам Алёхина, союзные силы РФ и ЛДНР ведут наступательные действия на северном фасе донбасской дуги, по линии Славянск и Краматорск. Эксперт уточнил, что по обе стороны Северного Донца зачищаются улицы, кварталы, городские застройки и лесные массивы.

"Мы вылавливаем ДРГ противника, уничтожаем кочующие минометы и артиллерийские установки. Потому что сейчас везде "зелёнка". Учитывая рельеф местности, активная работа ведётся", — рассказал Алёхин в беседе с "Украиной.ру".

Обозреватель добавил, что сейчас сложно говорить о том, когда наступит переломный момент специальной военной операции (СВО). По его мнению, важнее не скорость, а качество выполненных задач.

О переломном моменте во всей СВО можно будет говорить тогда, когда будет уничтожен анклав на всём протяжении донбасской дуги, заключил Алёхин.