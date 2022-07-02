Американский политик Габбард обвинила Байдена в государственной измене

Экс-член Палаты представителей США Тулси Габбард обвинила американского президента Джо Байдена в государственной измене после его слов о принятии решений главой Украины Владимиром Зеленским.

По словам Габбард, Белый дом никак не может сформулировать конечную цель США в украинском конфликте. При этом администрация Байдена заявляет, что решения принимает Зеленский, а Вашингтон лишь следует за ними. Такой подход экс-конгрессвумен посчитала госизменой.

"За самую важную внешнеполитическую проблему отвечает не Конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?" — задалась вопросом Габбард.