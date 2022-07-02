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РВ: вокруг боевиков ВСУ в Лисичанске сжимается кольцо

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Силы российской армии и ЛНР освободили более половины территории Лисичанска и его пригорода. Вокруг украинских боевиков сжимается кольцо, сообщает РВ.

"Более 50 процентов территории города и пригорода уже освобождены от нацистов. Кольцо окружения сжимается достаточно быстро", — отмечает издание.

По его данным, под контроль союзных войск перешли населённые пункты Приволье, Шипиловка и Новодружеск. Кроме того, подразделения народной милиции ЛНР вышли на центральные улицы Лисичанска, в частности на проспект Победы. Со стороны посёлка Белая Гора продвигаются батальоны "Отважных", которые перерезают последнюю дорогу из города, говорится в сообщении.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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