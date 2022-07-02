Володин о Британии – "Англичанка гадит", но "солнце империи закатилось навсегда"

Великобритания безуспешно пытается вернуть себе статус мировой державы, но для неё "солнце империи закатилось навсегда", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Лондон цепляется за любую возможность самоутвердиться. То выходит из Евросоюза, то ищет новые альянсы с русофобскими режимами в Польше, Прибалтике, на Украине. Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведёт. Для Англии солнце империи закатилось навсегда", — отметил он.

Володин напомнил, что в России XIX века было распространено устойчивое выражение "англичанка гадит", которое употреблялось для обозначения регулярных антироссийских интриг Британии. Эта фраза не потеряла актуальность и сегодня, несмотря на то, что доля ВВП современной Англии в мировой экономике ниже, чем даже у её бывшей колонии Индии, считает спикер Госдумы.

"Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца. Причина — в привычке жить за счет других", — резюмировал он.