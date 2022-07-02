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Володин о Британии – "Англичанка гадит", но "солнце империи закатилось навсегда"

Мир

Великобритания безуспешно пытается вернуть себе статус мировой державы, но для неё "солнце империи закатилось навсегда", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин о Британии – "Англичанка гадит", но "солнце империи закатилось навсегда"

"Лондон цепляется за любую возможность самоутвердиться. То выходит из Евросоюза, то ищет новые альянсы с русофобскими режимами в Польше, Прибалтике, на Украине. Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведёт. Для Англии солнце империи закатилось навсегда", — отметил он.

Володин напомнил, что в России XIX века было распространено устойчивое выражение "англичанка гадит", которое употреблялось для обозначения регулярных антироссийских интриг Британии. Эта фраза не потеряла актуальность и сегодня, несмотря на то, что доля ВВП современной Англии в мировой экономике ниже, чем даже у её бывшей колонии Индии, считает спикер Госдумы.

"Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца. Причина — в привычке жить за счет других", — резюмировал он.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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