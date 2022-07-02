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WELT: попытки Мельника оправдать Бандеру* и нацизм — медвежья услуга для Украины

Мир

Немецкие аналитики назвали попытки посла Украины в Берлине Андрея Мельника оправдать нацизм в Незалежной "медвежьей услугой". Ранее дипломат заявил, что Степан Бандера* был не кем иным, как "борцом за свободу" и не был причастен к идеологии Третьего рейха.

WELT: попытки Мельника оправдать Бандеру* и нацизм — медвежья услуга для Украины

Аналитики подчеркнули, что подобные высказывания официальных лиц Киева, только усугубляют положение Незалежной.

"Нагло игнорируя эту часть украинской истории, Мельник оказывает своей стране медвежью услугу. Польша ужасно пострадала от немецкой оккупации", — заявили аналитики WELT. — Если кто-то так однобоко, даже ошибочно изображает прошлое, то можно ли ему доверять правильную оценку настоящего? Даже страна, борющаяся за свою свободу и независимость, не должна закрывать глаза на криминальные аспекты своей истории".

По мнению аналитиков, послу стоило бы отказаться от своих убеждений в публичном пространстве и признать факты "тёмной истории" Украины.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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