Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Сладков: России придётся закрыть полигон "Украина" одной ракетой
Авиаперевозчики РФ начнут получать субсидии на частичное возмещение расходов
Лондон обвинил ДНР в "эксплуатации в политцелях" приговорённых к казни наёмников
В ГД предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья
РИА Новости: ВС РФ уничтожают диверсантов ВСУ бесшумными минометами "Галл"
Коженов: курс рубля спровоцировал в РФ наплыв мигрантов — получают по 250 тысяч
Reuters: Киев попросил Турцию задержать грузовое судно под российским флагом
В США раскритиковали слова Байдена о ценах: "Потерял связь с реальностью"
Ходаковский: Украина специально бросает на растерзание лучшие подразделения

SVT: заявление Эрдогана о курдах стало сюрпризом для Швеции и НАТО

Мир

Президент Турции Реджэп Эрдоган заявил, что согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что эти страны выдадут скрывающихся у них террористов. От Стокгольма Турция потребовала гарантий по экстрадиции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). И это заявление стало "неприятным сюрпризом", считает журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.

SVT: заявление Эрдогана о курдах стало сюрпризом для Швеции и НАТО

По его мнению, заявление Эрдогана действительно стало неожиданным для Швеции, Финляндии и ещё 29 стран-членов НАТО. Своим высказыванием в конце саммита альянса турецкий лидер "удивил весь пресс-корпус", заметил журналист.

Так он продемонстрировал, что именно в его руках по-прежнему дирижёрская палочка и решает, когда Финляндия и Швеция будут в НАТО, именно он.

Сильвер напомнил, что в Турции в следующем году должны состояться президентские выборы, поэтому сделанные Эрдоганом заявления продиктованы, по мнению обозревателя, внутриполитическими причинами.

И поскольку Эрдогана это устраивает, то причин ослаблять сейчас давление на Швецию и Финляндию у него нет, заключил автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения

Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.

Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения
Кнутов: история с островом Змеиный выявила пробелы в оснащении ВМФ РФ
Силовые структуры
Кнутов: история с островом Змеиный выявила пробелы в оснащении ВМФ РФ
Силовые структуры
Кнутов: новая тактика ВСУ создаёт проблемы российским военным
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины несёт большие потери в районе Лисичанска
Любовь Степушова Каракалпаки взбунтовались и хотят выйти из состава Узбекистана Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Общество
Садальский: "Ахеджакова послала Гармаша в Херсон"
Силовые структуры
Рожин: поставки оружия Киеву можно прекратить, нарастив удары по коммуникациям
Украинские ТГ-каналы написали о взрыве в Киеве: в машине мог быть Залужный
Мир. Новости мира
Украинские ТГ-каналы написали о взрыве в Киеве: в машине мог быть Залужный
Последние материалы
Военкор Сладков: России придётся закрыть полигон "Украина" одной ракетой
SVT: заявление Эрдогана о курдах стало сюрпризом для Швеции и НАТО
Авиаперевозчики РФ начнут получать субсидии на частичное возмещение расходов
Лондон обвинил ДНР в "эксплуатации в политцелях" приговорённых к казни наёмников
В ГД предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья
РИА Новости: ВС РФ уничтожают диверсантов ВСУ бесшумными минометами "Галл"
Коженов: курс рубля спровоцировал в РФ наплыв мигрантов — получают по 250 тысяч
Reuters: Киев попросил Турцию задержать грузовое судно под российским флагом
В США раскритиковали слова Байдена о ценах: "Потерял связь с реальностью"
Ходаковский: Украина специально бросает на растерзание лучшие подразделения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников