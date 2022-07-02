SVT: заявление Эрдогана о курдах стало сюрпризом для Швеции и НАТО

Президент Турции Реджэп Эрдоган заявил, что согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что эти страны выдадут скрывающихся у них террористов. От Стокгольма Турция потребовала гарантий по экстрадиции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). И это заявление стало "неприятным сюрпризом", считает журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.

По его мнению, заявление Эрдогана действительно стало неожиданным для Швеции, Финляндии и ещё 29 стран-членов НАТО. Своим высказыванием в конце саммита альянса турецкий лидер "удивил весь пресс-корпус", заметил журналист.

Так он продемонстрировал, что именно в его руках по-прежнему дирижёрская палочка и решает, когда Финляндия и Швеция будут в НАТО, именно он.

Сильвер напомнил, что в Турции в следующем году должны состояться президентские выборы, поэтому сделанные Эрдоганом заявления продиктованы, по мнению обозревателя, внутриполитическими причинами.

И поскольку Эрдогана это устраивает, то причин ослаблять сейчас давление на Швецию и Финляндию у него нет, заключил автор статьи.