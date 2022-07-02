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Reuters: Киев попросил Турцию задержать грузовое судно под российским флагом

Мир

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России. Согласно информации, в Генпрокуратуре Незалежной объяснили требование тем, что якобы корабль перевозит украинское зерно.

Reuters: Киев попросил Турцию задержать грузовое судно под российским флагом

По сообщению украинских властей, судно якобы отправилось из порта с грузом зерновых, которые вывезли из Бердянска.

"Представитель Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную от морской администрации страны, сообщил, что судно "Жибек Жолы" дедвейтом 7146 тонн погрузило первую партию зерна в количестве около 4500 тонн из Бердянска, которое, по словам чиновника, принадлежало Украине", — пишет Reuters со ссылкой на источники в Киеве.

Согласно информации, корабль якобы направился в турецкий город Карасу. Киев потребовал задержать судно, досмотреть и провести отбор проб зерна для экспертизы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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