В США раскритиковали слова Байдена о ценах: "Потерял связь с реальностью"

Американские пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена за слова о том, что высокую цену за бензин в стране будут платить столько, "сколько потребуется". По мнению комментаторов, они не должны страдать из-за Украины.

Ранее Байден заявлял, что Штаты будут помогать Киеву столько, сколько нужно, даже на фоне высокой инфляции и высоких цен, что вызвало бурную реакцию американцев.

"Сколько потребуется" — это значит до ноября, потому что его глупость будет стоить демократам выборов", — заявил комментатор с ником Ethereum Fibonnaci под соответствующей статьёй в Bloomberg. "Смешно: Байден сделал всё возможное, чтобы помочь России заработать", — упрекнул Phantom.

Многие комментаторы не поняли, почему из-за амбиций Байдена на фоне украинского конфликта страдают простые граждане страны.

"Да они издеваются?! 64% американцев и так живут от зарплаты до зарплаты", — возмутился Sapito7. "Не понимаю, чего ради американцам страдать ради Украины", — резюмировал Vabaghure.