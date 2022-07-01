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Политолог допустил теракт в отношении Путина на саммите G20

Мир

Политолог Сергей Марков заявил, что саммит "Большой двадцатки", которая пройдёт осенью в Индонезии, может оказаться ловушкой для президента России Владимира Путина.

Политолог допустил теракт в отношении Путина на саммите G20

Западные страны настаивают, чтобы Индонезия не приглашала Путина на мероприятие. При этом США и их союзники хотят видеть на саммите украинского президента Владимира Зеленского, хотя Украине не входит в G20.

"А вот Путин поедет или нет — это вопрос значительно более открытый. Я, честно говоря, думаю, что нет, поскольку есть угроза теракта со стороны США и Британии в отношении Путина, поскольку совершенно очевидно, что они его демонизируют", — сказал директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с изданием "ПолитРоссия".

Он считает, что Запад всё же привезёт на саммит Зеленского, чтобы показывать его там, как обезьянку. Политолог назвал украинского лидера актёром, который хорошо играет роль президента Украины, но не является им.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин может отказаться от посещения саммит и направить туда своего делегата.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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