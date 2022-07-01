NetEase: для России лучший способ противостоять США — дружба с Китаем

В России придумали лучший способ, как сломать американскую гегемонию и успешно противостоять США. Такое мнение высказали авторы китайского издания NetEase. Пересказ статьи представила "ПолитРоссия".

Эксперты отметили, что в Соединённых Штатах ситуация на сегодня далеко не оптимистичная: цены на всё быстро растут, а граждане живут под большим давлением. При этом Америка уже начала терять свою силу, столкнувшись с проблемами из-за санкций, введённых против России.

Сама Россия и страны, оставшиеся в стороне от ввода санкций, находятся в относительно стабильной экономической ситуации. И в этих условиях президент России Владимир Путин нашёл лучший способ справиться с США, считают китайские аналитики.

По их мнению, это укрепление военного сотрудничества и обмены с Китаем.

Хорошие отношения Китая и России — гарантия того, что США не смогут каким-то существенным образом ударить ни по одной из этих стран, заключили авторы китайского издания.