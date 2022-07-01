Друзья заказывают Валентине Матвиенко колбасу из Белоруссии

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, когда у неё планируется поездка в Белоруссию, друзья всегда просят её привезти их этой страны колбасу.

Матвиенко отметила, что это не удивительно, потому что белорусские колбасы отличаются хорошим качеством, натуральными ингредиентами и отличным вкусом.

"Не поверите, ехала в Белоруссию, знакомые, друзья говорят: слушай, ну, привези колбасы из Белоруссии", — сказала Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее Матвиенко анонсировала переход Россией и Белоруссией на расчёты в национальных валютах в самом ближайшем будущем, чтобы получить возможность отказаться от тех иностранных валют, которые "себя дискредитировали". При этом актуальность такого перехода только увеличивается, потому что Запад делает всё возможное, чтобы замедлить развитие Союзного государства.