Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности послания украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину, которое ему передал его индонезийский коллега Джоко Видодо.
"Речь не идёт о каком-то письменном послании", — отметил пресс-секретарь руководителя России в ходе брифинга.
Ранее Видодо во время визита в Москву сообщил Путину о готовности наладить диалог между представителями нашей страны и Киева. Вместе с этим глава Индонезии указал на необходимость мирных способов решения конфликта.
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