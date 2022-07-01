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Песков сообщил, что послание Зеленского Путину не было письменным

Мир

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности послания украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину, которое ему передал его индонезийский коллега Джоко Видодо.

"Речь не идёт о каком-то письменном послании", — отметил пресс-секретарь руководителя России в ходе брифинга.

Ранее Видодо во время визита в Москву сообщил Путину о готовности наладить диалог между представителями нашей страны и Киева. Вместе с этим глава Индонезии указал на необходимость мирных способов решения конфликта.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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