Песков об обвинении в ударе по жилому дому в Одессе: не стреляем по гражданским

Целями Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине не становятся гражданские объекты, а исключительно военные мишени. Об этом напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, когда представители прессы попросили его дать комментарий по поводу ракетного удара по жилому дому, расположенному в Одесской области.

Песков подчеркнул, что ни по каким гражданским целям на Украине ВС РФ удары не наносят, о чём уже не раз говорил президент России Владимир Путин.

"Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры. Вместе с тем, они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов", — сказал Песков журналистам.

Детали случившегося более полно может представить Минобороны РФ, добавил представитель Кремля.

Ранее прокуратура Одессы проинформировала о нанесении ракетного удара по жилому дому, ставшего причиной гибели 19 мирных жителей.