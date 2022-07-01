Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Стокгольм передал властям республики всего троих-четверых экстремистов из Рабочей партии Курдистана. Как подчеркнул президент, шведские чиновники обещали отправить 73 человека.
"Нам этого (экстрадиции нескольких террористов. — Прим. ред.) недостаточно", — отметил руководитель Турции во время пресс-конференции.
Вместе с этим Эрдоган заявил, что Минюст, МИД и Национальная разведывательная организация республики наблюдают за действиями Стокгольма.
Ранее в ходе пресс-конференции после саммита НАТО Эрдоган сказал, что Швеция гарантировала экстрадицию 73 членов террористического движения.
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