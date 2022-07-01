Эрдоган пожаловался, что Швеция выдала Турции только три-четыре террориста

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Стокгольм передал властям республики всего троих-четверых экстремистов из Рабочей партии Курдистана. Как подчеркнул президент, шведские чиновники обещали отправить 73 человека.

"Нам этого (экстрадиции нескольких террористов. — Прим. ред.) недостаточно", — отметил руководитель Турции во время пресс-конференции.

Вместе с этим Эрдоган заявил, что Минюст, МИД и Национальная разведывательная организация республики наблюдают за действиями Стокгольма.

Ранее в ходе пресс-конференции после саммита НАТО Эрдоган сказал, что Швеция гарантировала экстрадицию 73 членов террористического движения.