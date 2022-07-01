Сатановский: большая ядерная война практически неизбежна

Прошедший с 28 по 30 июня саммит НАТО совершенно точно показал, что России грозит уничтожение. Надвигается большая война, причём она будет ядерной. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Эксперт заявил, что видит признаки приближения большой войны на всех возможных фронтах. Он добавил в интервью argumenti.ru, что конфликт, безусловно, не обойдётся без применения ядерного оружия или других средств массового поражения.

Аналитик считает, что причина этого в том, что в своё время допустили распад СССР.

Сатановский подчеркнул, что считает ядерную войну практически решённым делом, а не выдвигает какие-то предположения.

На вопрос, можно ли её как-то предотвратить, он ответил категорично:

"Нет. Сегодня нет. Вся наша дипломатическая и политическая элита, начиная с Горбачёва, сделали её неизбежной".