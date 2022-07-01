Купчан: Киев рискует потерять ещё больше территорий в случае продолжения боёв

Власти Украины могут потерять ещё больше территорий, подконтрольных Киеву, в случае продолжения боевых действий. Такое мнение выразил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

В статье для журнала Foreign Affairs он отметил, что украинским солдатам не хватит сил, чтобы вернуть территории, которые перешли под контроль российской армии. По его словам, даже дополнительные поставки западной техники не помогут Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"Продолжение боёв может привести к ещё большим человеческим жертвам и территориальным потерям, а не приобретениям на поле боя для Киева", — убеждён Купчан.

Эксперт из США также добавил, что затягивание боевых действий на территории Украины и республик Донбасса приведёт к серьёзным сбоям в мировой экономике. Как пояснил специалист, многие страны в этом случае столкнутся с продовольственным кризисом.