Визит Сергея Кириенко в освобожденные города Харьковской области означает, что регионом заинтересовалась российская власть, уверены эксперты.
30 июня первый заместитель главы администрации президента РФ посетил города Купянск и Изюм, где пообщался с волонтёрами и представителями Военно-гражданской администрации региона. По официальной информации, обсуждались будущее образовательного процесса в области, организация социальных выплат населению, здравоохранение и соцполитика.
Ранее Кириенко посещал Херсон и Запорожье, где сейчас началась выдача российских паспортов.
"Таким образом, у нас есть серьезные основания полагать, что в дополнение к Запорожью и Херсонщине от Украины отваливается еще один регион", — предположил военный эксперт Сергей Колясников.
Нет никаких сомнений, что принятые по результатам визита решения всерьёз облегчат жизнь жителям освобождённой части Харьковской области. Практика показывает, что к зачищенным от нацистов территориям Кремль относится так же, как и к другим регионам России.
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