После приезда Кириенко в Изюм Украина может лишиться ещё одного региона

Визит Сергея Кириенко в освобожденные города Харьковской области означает, что регионом заинтересовалась российская власть, уверены эксперты.

30 июня первый заместитель главы администрации президента РФ посетил города Купянск и Изюм, где пообщался с волонтёрами и представителями Военно-гражданской администрации региона. По официальной информации, обсуждались будущее образовательного процесса в области, организация социальных выплат населению, здравоохранение и соцполитика.

Ранее Кириенко посещал Херсон и Запорожье, где сейчас началась выдача российских паспортов.

"Таким образом, у нас есть серьезные основания полагать, что в дополнение к Запорожью и Херсонщине от Украины отваливается еще один регион", — предположил военный эксперт Сергей Колясников.

Нет никаких сомнений, что принятые по результатам визита решения всерьёз облегчат жизнь жителям освобождённой части Харьковской области. Практика показывает, что к зачищенным от нацистов территориям Кремль относится так же, как и к другим регионам России.