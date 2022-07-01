Если на Украине произойдёт госпереворот, власти РФ немедленно воспользуются этой ситуацией в своих интересах. Такое мнение выразил политолог и дипломат Ростислав Ищенко.
Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский находится в кризисной ситуации, ведь фронт может "обрушиться" в любой момент.
По его словам, в этом случае у украинцев возникнет вопрос: "Кто виноват?". Как подчеркнул политолог, жители страны могут не поверить в слова Зеленского о том, что ситуация ухудшилась из-за военных, проигрывающих сражения.
При этом Ищенко напомнил, что Зеленский является легитимным президентом, поэтому в случае его свержения потребуется легитимировать другого политика.
"Россия это немедленно использует", — приводит слова эксперта ИА SM-News.
Власти РФ объявят, что граждане Украины имеют право не соглашаться с центральной властью, искать себе новую страну и новых покровителей по примеру Крыма, заключил политолог.
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