NYT: Украина не будет вывозить зерно по Черному морю без новых поставок оружия

Киевский режим продолжает настаивать на том, что бесперебойный экспорт зерна начнётся только после поставки нового оружия, обещанного Западом.

Депутат Верховной Рады Украины Рустем Умеров рассказал, что на ближайшее время запланированы переговоры с Турцией о разминировании Одесского порта, но гарантировать безопасность может только новое военно-морское вооружение.

"Если мы откроем порты, это означает, что северо-запад Черного моря будет для них (России. — Прим. ред.) открыт. И они это знают", — приводит слова парламентария американское издание The New York Times.

Накануне Вооруженные силы РФ вывели контингент с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли. Таким образом мировое сообщество получило сигнал, что Россия не собирается препятствовать желанию ООН вывести сельскохозяйственную продукцию с территории Украины. Киев больше не сможет делать спекулятивные заявления, оправдывая отказ вывозить зерно действиями российского флота.