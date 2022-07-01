Украинские ТГ-каналы написали о взрыве в Киеве: в машине мог быть Залужный

Минувшей ночью в украинских соцсетях появились сообщения о взрыве в самом центре Киева. Пользователи написали, что в 22.47 на улице Грушевского произошёл подрыв легкового автомобиля, в котором якобы находился главком ВСУ Валерий Залужный со своим замом и водителем. Пока официального подтверждения, равно как и опровержения данной информации не было.

Один из украинских Telegram-каналов приводит видеозапись взрыва, который зафиксировали камеры наружного наблюдения. Автор канала предполагает, что в машине мог быть Залужный со своими подчинёнными. Он добавляет, что в Киеве сейчас ходят слухи о противостоянии Офиса президента Владимира Зеленского и высшим командованием ВСУ, которое обвиняют в сдаче части территории Украины.

А вот как прокомментировал событие российский политолог Марат Баширов:

"Верю с трудом, но подождём. Кого-то подорвали явно, и улица Грушевского — это не окраина, прямо центр, Офис президента, Верховная Рада, площадь Незалежности", — написал аналитик.

Отметим, ранее различные эксперты неоднократно писали о том, что между Зеленским и Залужным назревает конфликт. И многие высказывали предположение, что военные готовят свержение президента Украины.