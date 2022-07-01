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Немецкие политики раскритиковали США: вышли далеко за рамки конфликта на Украине

Мир

Лидер немецкой Партии зелёных Омид Нурипур заявил, что на фоне рестрикций против России и газового кризиса, Германии придётся пережить сложную зиму. А по мнению аналитика Стафани Бабст, США давно вышли за рамки украинского конфликта относительно решений по санкциям против Москвы.

Немецкие политики раскритиковали США: вышли далеко за рамки конфликта на Украине

Как подчеркнул политик, правительству Германии стоит напрямую объяснить гражданам, что отопительный сезон дастся стране "очень сложно".

"Мы должны чётко и недвусмысленно сказать: "Ребята, будет сложно". Это не что иное, как демократия в Европе", — заявил Нурипур WELT.

Лидер партии подчеркнул, что главное для членов НАТО и Евросоюза продолжать поддерживать Украину, даже на фоне газового кризиса.

Однако немецкие аналитики считают, что Белый дом следует своему курсу, во многом действует несогласованно со странами союза и давно вышел за рамки украинского конфликта в санкционных решениях.

"У меня сложилось впечатление, что главы государств и правительств впали в эйфорическое исступление", — резюмировала в эфире аналитик Стафани Бабст.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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