Немецкие политики раскритиковали США: вышли далеко за рамки конфликта на Украине

Лидер немецкой Партии зелёных Омид Нурипур заявил, что на фоне рестрикций против России и газового кризиса, Германии придётся пережить сложную зиму. А по мнению аналитика Стафани Бабст, США давно вышли за рамки украинского конфликта относительно решений по санкциям против Москвы.

Как подчеркнул политик, правительству Германии стоит напрямую объяснить гражданам, что отопительный сезон дастся стране "очень сложно".

"Мы должны чётко и недвусмысленно сказать: "Ребята, будет сложно". Это не что иное, как демократия в Европе", — заявил Нурипур WELT.

Лидер партии подчеркнул, что главное для членов НАТО и Евросоюза продолжать поддерживать Украину, даже на фоне газового кризиса.

Однако немецкие аналитики считают, что Белый дом следует своему курсу, во многом действует несогласованно со странами союза и давно вышел за рамки украинского конфликта в санкционных решениях.

"У меня сложилось впечатление, что главы государств и правительств впали в эйфорическое исступление", — резюмировала в эфире аналитик Стафани Бабст.