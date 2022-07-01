Пентагон получил предложения от 800 американских инновационных компаний с вариантами для разработки современного оружия, которое после можно будет предоставить Украине. Согласно информации, в военном ведомстве намерены определиться с "выбором" уже на этой неделе.
Всего в Пентагон направили 1,3 тысячи вариантов для разработки инновационного оружия. В том числе:
"Цель состоит в том, чтобы получить идеи и информацию, чтобы ускорить производство и нарастить больше мощностей на промышленной базе, поскольку теперь она принята. США и их союзникам, вероятно, придётся поддерживать Украину ещё долго", — передаёт CNN со ссылкой на источник в ведомстве.
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