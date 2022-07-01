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NewYork Post: Макрон попытался "образумить" Байдена в вопросах нефти РФ

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался мягко "образумить" главу США Джо Байдена на саммите G7. Лидер американской нации потребовал ограничить поставки нефти из России и призвал страны Ближнего Востока увеличить выработку чёрного золота.

NewYork Post: Макрон попытался "образумить" Байдена в вопросах нефти РФ

Как подчеркнул американский аналитик Стивен Хейворд, даже если бы страны Ближнего Востока хотели "подсобить" Байдену, всё равно бы не смогли и Макрон это понимает.

"Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели", — написал аналитик в статье для NewYork Post. — Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера".

Хейворд подчеркнул, что Байден не обращает внимания на желание европейцев смягчить последствия от антироссийских санкций и настаивает на развитие событий, которые выгодны исключительно Белому дому.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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