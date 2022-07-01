Президент Франции Эммануэль Макрон попытался мягко "образумить" главу США Джо Байдена на саммите G7. Лидер американской нации потребовал ограничить поставки нефти из России и призвал страны Ближнего Востока увеличить выработку чёрного золота.
Как подчеркнул американский аналитик Стивен Хейворд, даже если бы страны Ближнего Востока хотели "подсобить" Байдену, всё равно бы не смогли и Макрон это понимает.
"Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели", — написал аналитик в статье для NewYork Post. — Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера".
Хейворд подчеркнул, что Байден не обращает внимания на желание европейцев смягчить последствия от антироссийских санкций и настаивает на развитие событий, которые выгодны исключительно Белому дому.
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