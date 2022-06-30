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Consortium News: Россия сможет противостоять Украине и Прибалтике одновременно

Мир

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер посоветовал странам Североатлантического альянса повлиять на Литву, чтобы как можно скорее восстановить железнодорожное сообщение России с Калининградской областью.

Consortium News: Россия сможет противостоять Украине и Прибалтике одновременно

В статье для Consortium News Риттер отметил, что из-за Литвы может пострадать весь блок НАТО. Автор материала назвал крайне рискованными действия Вильнюса, который ранее заблокировал транзит грузов в Калининград. Прибалтийская страна может спровоцировать военный конфликт между Россией и альянсом, которые обладают ядерным оружием, предупредил ветеран разведки США.

Военные эксперты считают, что в случае войны между РФ и НАТО российская армия попытается продвинуться к Сувалкскому проходу, который представляет собой 60-мильный участок границы между Польшей и Литвой, чтобы соединить Калининградскую область с Белоруссией и отрезать Прибалтику от Европы.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия, даже отвлеченная на Украину, сможет нанести смертельный удар по вооруженным силам трёх стран Балтии", — подчеркнул Риттер.

Ранее сообщалось, что Россия развернула в Калининграде ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" в ответ на действия Литвы.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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