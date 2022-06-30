Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Котенок призвал создать пулы блогеров на Украине для освещения СВО
Немцев возмутили попытки посла Украины Мельника оправдать нацизм
Кедми: обмен пленными позволил РФ вернуть домой офицеров и агентов ГРУ Генштаба
Депутат Госдумы Белоусов опроверг слухи об отъезде из России
Британцы высмеяли Джонсона за лишний вес после слов Путина
Вассерман: РФ может построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой
CNN: в Минобороны Украины заявили, что ВСУ слишком рано занимать Змеиный
Джонсона обидели слова Путина об отвратительном виде обнажённых лидеров G7
Британские самолёты P-8A Poseidon могут направить в акваторию Чёрного моря

Эрдоган заявил, что мир поймёт военную операцию Турции на севере Сирии

Мир

Турция вознамерилась провести в САР военную операцию на "языке", который поймёт мировое сообщество. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Мадриде. Таким образом он ответил на вопрос о возможной реакции мирового сообщества на запланированную Анкарой военную операцию.

"Мы не проведём операцию, которую не поймет международное сообщество. Проведём операцию "на языке", который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьёзный опыт. Не стоит беспокоиться", — сказал Эрдоган.

Напомним, что ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал готовность Анкары к проведению военной операции в северной части Сирийской Арабской Республики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS

Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.

360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS
Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных
Силовые структуры
Новые партии САУ "Пион" ВС РФ ликвидируют укрепрайоны ВСУ в Донбассе
Любовь Степушова Новые батальоны из Чечни переходят в ведение минобороны Любовь Степушова Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов
Прибалтика
Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду
Силовые структуры
Бородай назвал барражирующие боеприпасы ВСУ "неприятной штукой" для ВС РФ
Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа
Евросоюз
Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа
Последние материалы
Эрдоган заявил, что мир поймёт военную операцию Турции на севере Сирии
Военкор Котенок призвал создать пулы блогеров на Украине для освещения СВО
По всей Европе протянулась сеть подземных тоннелей рукотворного происхождения
Немцев возмутили попытки посла Украины Мельника оправдать нацизм
Кедми: обмен пленными позволил РФ вернуть домой офицеров и агентов ГРУ Генштаба
Депутат Госдумы Белоусов опроверг слухи об отъезде из России
Страсти разгораются вокруг "агента Кремля" Греты Тунберг
Британцы высмеяли Джонсона за лишний вес после слов Путина
Вассерман: РФ может построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой
CNN: в Минобороны Украины заявили, что ВСУ слишком рано занимать Змеиный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников