Эрдоган заявил, что мир поймёт военную операцию Турции на севере Сирии

Турция вознамерилась провести в САР военную операцию на "языке", который поймёт мировое сообщество. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Мадриде. Таким образом он ответил на вопрос о возможной реакции мирового сообщества на запланированную Анкарой военную операцию.
"Мы не проведём операцию, которую не поймет международное сообщество. Проведём операцию "на языке", который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьёзный опыт. Не стоит беспокоиться", — сказал Эрдоган.
Напомним, что ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал готовность Анкары к проведению военной операции в северной части Сирийской Арабской Республики.
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