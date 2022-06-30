Немцев возмутили попытки посла Украины Мельника оправдать нацизм

Немцы начали понимать, почему Россия начала спецоперацию на Украине, после попыток украинского посла в Берлине Андрея Мельника выставить Степана Бандеру* "борцом за свободу".

В интервью блогеру и журналисту из Германии Тило Юнгу Мельник попытался оправдать Бандеру*, который, по мнению посла, не связан с преступлениями гитлеровской Германии. По словам дипломата, Бандера* как олицетворение "борца за свободу" неподвластен никаким законам. Мельник провёл аналогию с Робином Гудом, который тоже нарушал законы, но во благо.

Немецкие пользователи Twitter пришли в ужас после попыток Мельника обелить украинского националиста и выставить его героем.

"У кого-нибудь остались еще вопросы, почему Россия начала спецоперацию?" — спросил пользователь.

Кремль был прав насчёт того, что Украина нуждается в денацификации, отметил другой юзер.

Ещё один немец написал, что слова Мельника не только дискредитируют его, но и наносят вред всей Украине. Пользователь назвал высказывание украинского посла неприемлемым и выразил надежду, что дипломата скоро снимут с поста.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).