Читатели британского издания Daily Mail поддержали президента РФ Владимира Путина, который назвал отвратительным зрелищем вид обнаженных лидеров стран "Большой семёрки", которые захотели раздеться, чтобы быть круче, чем он.
В Германии 26-28 июня проходил саммит G7, на котором британский премьер-министр Борис Джонсон спросил, нужно ли лидерам стран раздеться, чтобы выглядеть "круче, чем Путин". Канадский премьер Джастин Трюдо поддержал инициативу и предложил устроить "показ верховой езды с голым торсом", намекая на фотографий Путина с голым торсом.
Комментаторы Daily Mail согласились с Путиным в том, что Джонсон выглядит толстым и неспортивным.
"Держу пари, что даже Кэрри (жена Бориса Джонсона — Прим. ред.) предпочла бы оказаться в постели с таким русским жеребцом, как Путин, а не с дряблым Борисом", — отметил пользователь с ником Walter_Mitty.
Юзер Dev971 назвал премьера "отвратительным жирным китом".
Джонсон сам виноват в том, что выглядит, как отвратительный неряха, написал читатель Bobby Conn. Он сослался на новость о том, что министр тратит крупные суммы на покупку еды навынос, и отметил, что не удивлён этому факту.
The Candy man написал, что не может представить себе Джонсона, который сидит на лошади. Скорее всего, он "расположится лицом к хвосту", предположил юзер.
AdamSole заявил, что премьер похож на алкоголика и лжеца, который живёт в постоянном стрессе, тогда как Путин олицетворяет собой невероятную силу. По словам пользователя, Путин вошёл в историю, а Джонсона будут помнить за тайные вечеринки и коррупцию.
Ранее издание Irish Examiner написало, что британского лидера обидело высказывание российского коллеги, и он не сумел дать достойный ответ на слова Путина.
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