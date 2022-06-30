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Британцы высмеяли Джонсона за лишний вес после слов Путина

Мир

Читатели британского издания Daily Mail поддержали президента РФ Владимира Путина, который назвал отвратительным зрелищем вид обнаженных лидеров стран "Большой семёрки", которые захотели раздеться, чтобы быть круче, чем он.

Британцы высмеяли Джонсона за лишний вес после слов Путина

В Германии 26-28 июня проходил саммит G7, на котором британский премьер-министр Борис Джонсон спросил, нужно ли лидерам стран раздеться, чтобы выглядеть "круче, чем Путин". Канадский премьер Джастин Трюдо поддержал инициативу и предложил устроить "показ верховой езды с голым торсом", намекая на фотографий Путина с голым торсом.

Комментаторы Daily Mail согласились с Путиным в том, что Джонсон выглядит толстым и неспортивным.

"Держу пари, что даже Кэрри (жена Бориса Джонсона — Прим. ред.) предпочла бы оказаться в постели с таким русским жеребцом, как Путин, а не с дряблым Борисом", — отметил пользователь с ником Walter_Mitty.

Юзер Dev971 назвал премьера "отвратительным жирным китом".

Джонсон сам виноват в том, что выглядит, как отвратительный неряха, написал читатель Bobby Conn. Он сослался на новость о том, что министр тратит крупные суммы на покупку еды навынос, и отметил, что не удивлён этому факту.

The Candy man написал, что не может представить себе Джонсона, который сидит на лошади. Скорее всего, он "расположится лицом к хвосту", предположил юзер.

AdamSole заявил, что премьер похож на алкоголика и лжеца, который живёт в постоянном стрессе, тогда как Путин олицетворяет собой невероятную силу. По словам пользователя, Путин вошёл в историю, а Джонсона будут помнить за тайные вечеринки и коррупцию.

Ранее издание Irish Examiner написало, что британского лидера обидело высказывание российского коллеги, и он не сумел дать достойный ответ на слова Путина.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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