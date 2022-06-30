Джонсона обидели слова Путина об отвратительном виде обнажённых лидеров G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сумел дать достойный ответ на слова президента России Владимира Путина об отвратительном зрелище обнаженных лидеров стран "Большой семёрки". Британского лидера обидело высказывание российского коллеги, сообщает издание Irish Examiner.

В Германии 26-28 июня проходил саммит G7, на котором Джонсон шутливо спросил, нужно ли лидерам стран раздеться, чтобы выглядеть "круче, чем Путин". Канадский премьер Джастин Трюдо поддержал инициативу и предложил устроить "показ верховой езды с голым торсом", намекая на фотографий Путина с голым торсом.

Когда журналисты попросили президента РФ прокомментировать ситуацию, он назвал зрелище голых лидеров G7 отвратительным и предложил им отказаться от вредных привычек и заняться спортом, чтобы выглядеть гармонично.

По словам авторов статьи, Джонсона задел комментарий Путина. Он сказал, что он и его союзники неприятно удивлены словами российского лидера.

"Мистер Джонсон, казалось, слегка усмехнулся, когда ему передали комментарии мистера Путина", — отмечает издание.

В действительности Джонсону нечего было сказать, поскольку он имеет лишний вес и выглядит неспортивно. В итоге британский премьер не сумел дать достойный ответ на выпад Путина и перевёл тему.