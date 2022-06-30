Independent: Британия пригрозила отправкой в Чёрное море самолётов P-8A Poseidon

На саммите в Мадриде министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что противолодочные самолёты P-8A Poseidon и разведывательные самолёты RC-135W Rivet Joint могут быть отправлены в акваторию Чёрного моря для патрулирования региона, если судам с зерном будет разрешено покидать порты Украины.

"Итак, мы должны посмотреть, что мы могли бы сделать. Роль Британии в этом могла бы заключаться в ISR (разведке, наблюдении и рекогносцировке), мы могли бы помочь в патрулировании, мы могли бы помочь в Rivet Joint, P-8A Poseidon в южной части Черного моря для защиты", — цитирует Уоллеса издание Independent.

Владимир Путин заявил, что российская сторона не препятствует вывозу зерна с Украины, но для этого Киеву придётся разминировать свои порты.